Deelnemen aan de Gaston Roelants Run Christian Hennuy

31 mei 2019

12u30 0

Op zondag 9 juni bij Meldert kermis zijn er tal van activiteiten als dorpsontbijt, rommelmarkt, natuurwandeling en Bal Populaire, maar in de namiddag is het hoogtepunt de Gaston Roelants Run, met start om 15 uur. De Olympische gouden medaillewinnaar van Tokyo 1964 geeft het startschot.

Wie wil wandelen samen met Gaston Roelants, langs een deel van het parcours, kan dit doen in de voormiddag met start om 11 uur aan de kerk van Meldert. Om 14.30 uur is er de Kinder Run. Voor de kleintjes zijn er twee loopwedstrijden. De min 5-jaar lopen 400 meter. De 6 tot 12-jarigen lopen 800 meter. Deelname is gratis. Wel vanaf 13 uur inschrijven in café Bonheur voor een echt borstnummer. Voor opwarming en begeleiding wordt ter plaatse gezorgd. Om 15 uur geeft Gaston Roelants het startschot van de Gaston Roelants Run, een jogging waarbij lopers de keuze hebben tussen 5 of 8,5 kilometer door een prachtig en gevarieerd landelijk landschap, met onderweg bevoorrading. Inschrijven vanaf 14 uur in café Bonheur aan de Sint - Ermelindisstraat 19. Deelname: 6 euro. Achteraf kan het borstnummer ingeruild worden voor een gratis consumptie in café Odette of in de Bonheur. Info: www.meldertleeft.be/kermis-2019/gaston-roelants-run/