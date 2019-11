Deel van Doelstraat wordt afgesloten Christian Hennuy

21 november 2019

11u36 0 Hoegaarden Naar aanleiding van particuliere werken aan een dak ter hoogte van Doelstraat 42 wordt de straat afgesloten van aan het kruispunt met de Koningin Astridstraat. De werken starten op maandag 25 november en zullen vermoedelijk duren tot 6 december.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Koningin Astridstraat. Dit heeft ook een impact op de buslijnen die naar het Gemeenteplein rijden. De bussen worden in deze periode omgeleid via de Stoopkensstraat, de gemakkelijkste manier om het Gemeenteplein te bereiken. Er worden tijdelijk twee haltes afgeschaft ‘Au Canal’ en aan de hoek ‘Doelstraat’. Er komt een tijdelijke halte aan de hoek Tiensestraat – Stoopkensstraat in de plaats.

Voor de busreizigers uit Hoegaarden is dat al de tweede aanpassing in korte tijd, vermits de bussen van de Lijn niet meer stoppen op de Grote Markt van Tienen. Maar die aanpassing is definitief.