De Totale Waanzin maakt van Café chantant groot succes Christian Hennuy

08 maart 2020

01u14 8 Hoegaarden Terwijl er in Hoegaarden op advies van het gemeentebestuur heel wat activiteiten afgelast of verplaatst worden wegens het coronavirus, ging het café chantant in Den Venetiaen gewoon door. Het werd een geweldig succes, met een grote volkstoeloop. De bezoekers hadden alvast geen angst voor corona, er werd vrolijk dicht bij elkaar gedanst en gezongen.

De Totale Waanzin is een rockgroep uit Hoegaarden die liedjes maakt in het plaatselijke dialect. Jaarlijks brengt de groep, rond 11 november, een Armistis concert of een revue. Cafébaas Toets Thielemans, zelf lid van het theatergezelschap van Den Armistis, had de Totale Waanzin gevraagd om een aantal vuile liedjes in café Den Venetiaen te komen spelen.

Plaatselijke vedetten

“Het was de eerste keer dat we zoiets deden, en het werd een groot succes. Vuile liedjes hebben we niet gebracht, maar wel een hele avond meezingers en het publiek heeft zich duidelijk geamuseerd”, vertelt Luc Vandeplas, de drijvende kracht achter de Totale Waanzin. “We hebben ook beroep gedaan op enkele plaatselijke vedetten. Sommigen bekend van onze Armistis revue, maar ook zangers die behoren tot het personeel van Den Venetiaen.”

Dit jaar in november zal het volgende Armistis concert plaatsvinden en het zal zeker ophef maken in de regio. Het concert werd uiteraard afgesloten met het Hoegaards volkslied ‘Land van beuj en biejete’.

Onmiddellijk na het succesvolle optreden werd beslist dat er deze zomer, tijdens de Plèkmuziek - de donderdagavondconcerten van Den Venitiaen in augustus - ook een ‘Hoegaarden Zingt’ door de Totale Waanzin zal worden gebracht.