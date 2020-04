De Schreeuw van Munch beste stoeptekening Christian Hennuy

13 april 2020

Om de verveling tegen te gaan in deze coronatijden geeft KLJ Meldert wekelijks een opdracht om uit te voeren aan de leden. Zo moesten de leden o.a. een belangrijk kunstwerk natekenen in stoepkrijt. ‘De Schreew’ van Evard Munch won de wedstrijd, gemaakt door Renske.

De eerste week moesten de KLJ-ers een mooi knutselwerk in elkaar steken. Dan kwamen de kunstwerken, en deze week moeten ze een zo mooi en grappig mogelijke TikTok maken. Telkens op zaterdag worden de werken beoordeeld.

‘De Schreeuw’ van Edvard Munch won de wedstrijd van kunstwerken in stoepkrijt. Daarvoor moesten nochtans kunstwerken van andere grote artiesten overwonnen worden o.a. Vincent van Gogh en Mondriaan. Meedoen was het belangrijkst in deze strijd tegen de verveling