De Plèk omarmt Sarah Christian Hennuy

08 augustus 2019

23u39 0

Donderdagavond was er de tweede dag van Plèkmuziek, het gratis muziekfestival dat elke donderdag in de maand augustus gratis wordt aangeboden op het Gemeenteplein door café Den Venetiaen en honderden toeschouwers trekt. Deze keer was het een speciale editie want Sarah Verdeyen (24j), kwam op het podium, samen met The Hattricks van Pikke Punk. Niets speciaals, ware het niet dat Sarah in Hoegaarden bekend staat als de vriendelijke serveerster van Den Venetiaen en dat ze een wondermooie stem heeft.

Sarah Verdeyen (24j) is afkomstig uit Leuven, maar ze woont al vijf jaar in Hoegaarden, en werkt in Den Venetiaen. “Pikke Punk en ikzelf zijn elkaar bij toeval tegengekomen in Den Venetiaen. We hebben toen afgesproken samen iets te doen en liefst in Hoegaarden bij Plèkmuziek. We hebben hier vanavond vijf nummers gebracht. Ik heb al veel voor publiek gezongen, maar deze avond had ik echt plankenkoorts, want ik zag veel bekende gezichten in het publiek. Voor mij was dit een thuismatch”, aldus Sarah die niet alleen optreedt met The Hattricks.

“Ik werk ook mee aan twee andere projecten, namelijk Viral Crush waar ik frontvrouw ben en we rock, blues en metal brengen. Dan is er ook nog Isadore waar ik backing vocals doe en piano speel. We hebben trouwens ons volgend optreden met Isadore op Pop at Park in Zaventem op 15 augustus. Ook met The Hattricks gaan we nog samen door en brengen we meer blues en jazznummers”, vertelt Sarah die ons ooit toevertrouwde dat ze nog op het podium in Werchter wil staan. “Met Viral Crush of Isadore moet dat zeker lukken. Maar voorlopig blijf ik zeker barvrouw in Den Venetiaen. Ik heb trouwens met cafébaas Toets Thielemans afgesproken dat ik zeker in Den Venetiaen blijf werken tot ik kan leven van mijn muziek. Ik doe dit heel graag. Ik zou dolgelukkig zijn als ik hier mijn beroep van zou kunnen maken”, aldus Sarah.

Deelname aan drie projecten vergt veel repetities, maar Sarah kan het combineren met haar werk. “Ik kreeg al heel jong mijn passie voor muziek. Ik denk dat ik al kon zingen voor ik kon praten. Mijn grote idool was Barbara Streisand en ook mijn oma bracht mij de liefde bij voor muziek. Mijn oma zong dag in dag uit, en vanavond was ze ook weer present bij mijn optreden”, aldus Sarah, die na het optreden weer op het podium werd geroepen voor twee bisnummers, waarbij ‘Don’t cry for Louie’ speciaal voor haar oma. Na The Hattricks was het de beurt aan Little Chris Busted in Rock. Chris Van Nauw en band leefden zich uit met hardrock-covers van alle legendarische groepen.

Op donderdag 15 augustus is er weer Plèkmuziek met de Bempt Band, de groep van de bewoners van de instelling MM Delacroix in Hakendover, o.l.v. Paul Vlayen. Daarna volgt The Incredible Time Machine, met een sixties revival exact op 15 augustus, de verjaardag van Woodstock.

Op donderdag 22 augustus is er DC Live , een partyband van een uitzonderlijk hoog niveau. Op donderdag 29 augustus is er het optreden van Alain Louie et Les Talons Gitans. Rasecht entertainer Alain Louie speelt doorleefde roots & blues muziek. Daarna brengt Berry Quincy, een Leuvense kwaliteitsband polyfonische roots, blues, rock en pop.