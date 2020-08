De Klup verbouwt om het cafetariagevoel kwijt te raken Christian Hennuy

13 augustus 2020

11u52 5 Hoegaarden Jeugdhuis de Klup bestaat volgend jaar 55 jaar. Begin 2021 is het ook exact 10 jaar geleden dat het jeugdhuis uitweek van de Doelstraat naar de kantine van de sporthal aan de Tiensestraat in Hoegaarden. “We hebben van deze coronatijden gebruik gemaakt om het jeugdhuis te verbouwen en op te frissen, want we wilden absoluut van het kantinegevoel af. De planning is in september te heropenen, maar dit hangt af van de coronamaatregelen”, aldus voorzitter Kim Hennuy.

Eind januari van dit jaar werd op de algemene vergadering het bestuur aanzienlijk uitgebreid en gewijzigd. Kim Hennuy werd de nieuwe voorzitter. Zij volgde toen Marinka Kerryn op. Er waren heel wat plannen, maar op 14 maart werd de Klup gesloten ten gevolge van de lockdown. Ook de geplande activiteiten werden geschrapt.

“Door corona zijn we nog altijd dicht, maar we wilden wel bekijken wat er hier kon veranderen. We hebben een nieuw bestuur, met nieuwe verantwoordelijken, en een opfrissing was wel nodig, want er is hier in 10 jaar nauwelijks iets veranderd. Ook het aspect veiligheid moest bekeken worden”, zegt voorzitter Kim Hennuy.

Volwaardige keuken

“De toog wordt aangepakt en vergroot, de ruimte wordt volledig opgefrist en de tapinstallatie wordt volledig vernieuwd. De ruimte wordt gecompartimenteerd om het allemaal gezelliger te maken, want we willen zeker van het cafetariagevoel af.”

“We spreken ook de gemeente aan, die eigenaar is, om te zien wat mogelijk is. We zouden een volwaardige keuken willen, zodat we de Klup kunnen verhuren voor feestjes. Ten slotte willen we ook extra bergruimte. We hebben nu een dossier ingediend bij de gemeente, hopelijk reageert die positief”, besluit Kim.