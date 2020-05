De Klup organiseert een ontbijt aan huis bij vaderdag Christian Hennuy

17 mei 2020

11u57 0 Hoegaarden Het is een al meer dan 20 jaar oude traditie bij jeugdhuis de Klup. Bij Moederdag of bij Vaderdag wordt een groot ontbijtbuffet georganiseerd. De volgende editie was voorzien op zondag 14 juni, maar kan niet plaatsvinden door corona. De Klup biedt nu een alternatief ontbijt aan huis aan.

In 1998 werd voor Moederdag het eerste ontbijtbuffet van de Klup georganiseerd in Den Repos. De bedoeling was de mama’s voor hun feestdag vrij te houden. De ontbijtbuffetten werd steeds in Den Repos georganiseerd, tot na de verhuis van de Klup naar de sporthal in 2011. De eerste jaren vond het buffet steeds plaats op Moederdag, daarna afwisselend met Vaderdag en de jongste jaren steeds meer bij Vaderdag.

Voor zondag 14 juni kan men kiezen tussen drie ontbijtpakketten: ontbijt 1, volwassene met bubbels (20 euro), ontbijt 2, volwassene (15 euro), ontbijt 3, kind (12 euro). Inschrijven kan tot 3 juni 2020 via deze link. Er wordt enkel geleverd in Hoegaarden en buurgemeenten. Men kan het ontbijt ook komen afhalen aan het jeugdhuis, Tiensestraat 43 in Hoegaarden, tussen 7 uur en 10 uur.