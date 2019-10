De Klup knoopt weer aan met halloweentraditie Christian Hennuy

25 oktober 2019

15u02 3 Hoegaarden In 1998 was jeugdhuis de Klup in de regio zowat de pionier wat betreft Halloween. Nu knoopt het jeugdhuis weer aan met die traditie, ditmaal niet met een halloweentocht, maar met een halloweenfuif voor Kids en een Halloween beurscafé op vrijdag 1 november.

In 1998 organiseerde het jeugdhuis de eerste halloweentocht, toen een primeur in de verre regio. Gestart met een honderdtal deelnemers evolueerde deze tocht tot een begrip, met steeds stijgend aantal deelnemers. Tijdens de topjaren in 2004 en 2005 namen er 3000, en zelfs 4000 mensen aan deel. Moeilijk om dan nog mensen te doen schrikken in de velden. Na 13 edities werd in 2010 beslist ermee te stoppen, ook al omdat toen overal Halloween gevierd werd. Tweemaal werd een groot optreden gekoppeld aan halloweentochten, namelijk Les Truttes, en The Magical Flying Thunderbirds in 2010.

Dit jaar is het weer Halloween bij de Klup, ditmaal niet op 31 oktober, maar op vrijdag 1 november. Om 18.30 uur gaan de deuren van het jeugdhuis, aan de Tiensestraat 43 open voor een halloweenfuif voor kinderen, verkleed uiteraard. Het wordt een ‘spooky party’

Om 21 uur knoopt de Klup aan met een andere traditie, de beurscafés, maar ditmaal in een halloweenkleedje. De Klup organiseerde al succesvolle beurscafés in 2008, 2011, 2012 en 2016, en op grote vraag van het Hoegaardse publiek wordt ditmaal een halloween beurscafé georganiseerd. Bij een beurscafé bepalen vraag en aanbod de prijzen van de dranken. Alle aanwezigen kunnen op een scherm de evolutie van de prijzen volgen. Veel gevraagde dranken stijgen in prijs, wat nauwelijks gedronken wordt is goedkoper. Zo kan het gebeuren dat een Duvel goedkoper wordt dan een bruiswatertje. De toegang is gratis.