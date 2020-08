De Kapellekesbaan Outgaarden online



Christian Hennuy

03 augustus 2020

10u20 0 Hoegaarden In samenwerking met Hoegaards Erfgoed en de gemeente Hoegaarden lanceerde Davidsfonds Hoegaarden de zomerwandeling Kapellekesbaan Outgaarden. De wandeling gaat langs acht kapellen in Outgaarden en Rommersom.

De wandeling is niet bewegwijzerd maar terug te vinden op www.kapellekesbaan.be onder de knop wandelingen. Ideaal voor een staycation. Voor de foto aan de Sint-Rochuskapel voor het oud gemeentehuis van Outgaarden kwamen een aantal vrijwilligers rond het project, samen. Ook de meter Milika staat op de foto. Zij zorgt ervoor dat de kapel er netjes bijligt en gastvrij geopend wordt voor wandelaars.

Er wordt nog een meter of peter gevraagd voor het kleine Onze-Lieve-Vrouwkapelletje in Rommersom, evenals alle mogelijke informatie over die kapel.

Info : h.henskens@yahoo.com, of schepen Marleen Lefevre, 0474/86.09.15