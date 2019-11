De ‘Clementus’ in alle Hoegaardse cafés Christian Hennuy

10u27 0 Hoegaarden Het werd een groot volksfeest met honderden mensen bij de voorstelling van het nieuwe bier ‘Clementus’ van het brouwerijproject ‘Moutgaarden’, in de pastorietuin van Outgaarden. Het Moutgaarden Brewing Team en het dorpscomité organiseerden samen deze activiteit.

Voor de presentatie van het bier was de hele pastorietuin van Outgaarden aangekleed, met tenten, vuurkorven en terracotta kaarsen. Het verhaal van ‘Moutgaarden’ en de Clementus werd op groot scherm vertoond.

“Met ons project ‘Moutgaarden’ willen we Outgaarden op de bierkaart plaatsen. Het bier werd ontwikkeld in de garage van mijn ouderlijk huis in Oplinter, als een familieactiviteit”, vertelt Yves Willems, samen met Kris Hendrickx de initiatiefnemer. Er zit ook nog een kerstbier van ‘Moutgaarden’ in de pijplijn en volgend jaar volgt een blond troebel bier met bittere smaak.”

De ‘Clementus’, het eerste bier van bierproject ‘Moutgaarden’, met een afbeelding van de kerk van Outgaarden op het etiket, is een zacht biertje met 7% alcohol. Het kreeg de naam Clementus, naar het Latijnse woord ‘clemens’, dat zacht betekent, maar verwijst uiteraard ook naar Geert Clément, de man die Yves en Kris leerde brouwen in het Paenhuys. Geert Clément werd hiervoor op de voorstelling gevierd.

Vanaf nu is de Clementus van het vat te verkrijgen in het Nieuwhuys in Hoegaarden, en vanaf half december is het bier op fles te verkrijgen in alle Hoegaardse cafés. Na de bieren van ABInBev, het Nieuwhuys en het Paenhuys, weer een verrijking voor het brouwersdorp.