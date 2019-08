De Bosberg krijgt nieuwe toplaag Christian Hennuy

22 augustus 2019

15u24 0

Op vrijdag 23 augustus krijgt de Bosberg in Meldert een nieuwe asfaltlaag. De straat, de toegangsweg tot Meldert-centrum vanuit Hoegaarden, wordt voor één dag afgesloten. Op 1 dag moeten de werken gerond zijn.

“We gaan de weg voor één dag afsluiten, de weg afschrapen en vervolgens een nieuwe toplaag aanbrengen. Vrijdagavond moet dat klaar zijn”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Deze nieuwe toplaag zal er maar enkele jaren blijven liggen tot de weg weer wordt opgebroken voor de aanleg van nieuwe rioleringen. “We brengen nu de nieuwe asfaltlaag aan, omdat de weg langs het Kasteelbos van Meldert er te slecht bij ligt. We moeten zeker nog twee jaar wachten op de grote rioleringswerken, omdat Aquafin er nog niet uit is waar het zuiveringsstation moet komen in de Molenstraat. We willen aansluitend op de doortocht door Meldert, samen met Fluvius, nieuwe gescheiden rioleringen aanleggen op de Bosberg, de Hoelenberg, de Tramstraat en de Waversesteenweg. Maar zolang de locatie van het zuiveringsstation niet bepaald is moeten we wachten. De Bosberg kon daar echt niet op wachten”, besluit de burgemeester.