De Bempt Band verovert de harten van het publiek

15 augustus 2019

‘De wereld is van iedereen’, zo klonk één van de gesmaakte liedjes van de Bempt Band op Plèkmuziek in Hoegaarden. Deze band, een project geleid door Paul Vlayen, bestaat uit personen met een matige tot ernstige mentale handicap. Ze brachten hun muziek zo ontwapenend dat het hele Gemeenteplein van Hoegaarden luidkeels meezong. Ze zijn dus ook duidelijk klaar voor hun eigen rockfestival ‘Hagherock’ dat op 25 september plaats vindt in Hakendover. De Bempt Band speelde niet op, maar voor de kiosk. “Omdat onze zanger Stefaan hoogtevrees heeft’, aldus Paul Vlayen.

Paul Vlayen is de drijvende kracht achter de Bempt Band. Hij begon er 21 jaar geleden mee, en lag meteen ook aan de basis van de eerste Hagherock, dat ondertussen dit jaar aan de 21ste editie toe is. Het festival werd einde juni afgelast door de hittegolf en zal nu op 25 september plaats vinden. “Nu is dat rockfestival overgenomen door anderen, maar wij brengen er met onze eigen Bempt Band ook jaarlijks een optreden”, aldus Paul. De naam Bempt Band komt van ‘Den Kleynen Bempt’ het dagcentrum van Ten Haghedorn, waar bewoners van de drie campussen van het Instituut MM Delacroix, elke dag komen. Elke woensdagvoormiddag repeteert de Bempt Band er. Ooit was de Bempt Band nog finalist van ‘Eurosong for Specials’.

“Ik was muziektherapeut bij MM Delacroix en zo ben ik met het project begonnen. Ondertussen werk ik vooral rond hippotherapie, maar dit muzikale project zal ik altijd verder zetten. In die 20 jaar dat we bezig zijn is één van de leden overleden, en eentje is eruit gestapt, maar voor de rest is het nog altijd de origine bezetting van toen. Muziek is belangrijk voor die mensen, dat geeft hen een gevoel van eigenwaarde. Ze kunnen zich uiten zoals andere muzikanten en voelen zich echte rocksterren. Muziek is ook een medium dat hen echt los laat komen. Uiteraard zijn de repetities moeilijk. We moeten onnoemelijk veel herhalen, zozeer dat de muziek geconditioneerd wordt. Ze moeten het echt van buiten leren. In ons repertoire hebben we vooral Vlaamse nummers, maar onze zanger Stefaan begint nu steeds meer de Engelse toer op te gaan, uiteraard met zijn eigen accent”, aldus Paul. Zo brachten ze hits als ‘Lola’, ‘de Meeste Dromen zijn Bedrog’, ‘De wereld is van iedereen’, ‘Leef’, ‘Hier bij jou’ en zoveel meer op Plèkmuziek.

Zanger Stefaan heeft echt hoogtevrees en dus werd besloten het podium van de Bempt Band voor de kiosk op te stellen. Daardoor werd het contact tussen de band en het publiek nog nauwer. Ze werden letterlijk in de armen gesloten door het publiek, een emotioneel moment. Na het optreden van de Bempt Band werd dan ook vliegensvlug de accommodatie voor de kiosk afgebroken, want Plèkmuziek ging door met een optreden van The Incredible Time Machine.

