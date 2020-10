Davidsfonds neemt afscheid van voorzitter Pierre Ottenburgh Christian Hennuy

10 oktober 2020

16u53 0 Hoegaarden Het Davidsfonds Hoegaarden organiseerde in het kasteel van Melder ‘Vers Geperst’, waarbij de nieuwe boeken en publicaties werden voorgesteld. Het was meteen ook de laatste activiteit van Pierre Ottenburgh als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door Jacques Van Houdt.

Pierre Ottenburgh (82j) uit Meldert was al sinds 1986 voorzitter van DF-Hoegaarden. “Mijn gezondheid laat te wensen over, vandaar dat ik nu stop. Ik kan het werk niet meer aan. Vooral het rondrijden om prijzen af te halen, viel me zwaar. Ik neem afscheid, maar ik blijf wel achter de schermen werken”, aldus Pierre. Jacques Van Houdt, zijn opvolger: “Ik ben nog maar twee jaar bij de afdeling, het gaat dus zeer snel. Ik zou in de toekomst graag opnieuw concerten organiseren. Hier in Meldert in de orangerie is er een mooie ruimte, zowat zoals ‘Muziek in de kapel’ in Tienen. Maar concerten organiseren is duur. Ik weet niet of het in de mogelijkheid van onze afdeling ligt”.

Alleszins in november staat er een wandeling in St Remy-Geest op het programma met Greeters uit Geldenaken. De programmatie van volgend jaar hangt af van corona.