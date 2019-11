Dansers‘Get on Up’ geven beste van zichzelf in show Klup Tarara Christian Hennuy

17 november 2019

10u28 0 Hoegaarden Wel 80 dansers van jeugdhuis de Klup, vooral meisjes, brachten voor een 500-tal toeschouwers in de sporthal van Hoegaarden de dansshow ‘Klup Tarara’.

De show van dansgroep ‘Get on Up’ was een knipoog naar Studio VTM Tarara en paste in een lange traditie van shows bij jeugdhuis de Klup. Al in de jaren ’70, ’80 en ’90 waren er klupshows, maar de jongste jaren werden vooral dansshows opgevoerd, telkens in een choreografie van Katrien Vits en Zoé Vanmechelen. Deze show werd meteen ook het afscheid van Zoé als één van de leidsters van de groep. Er wordt gezocht naar vervanging.

De show werd aaneen gepraat met sketches door een team met Benjamin Lefevre, Elisabeth Betrains, Sarah Dumoulin en Tiny Taverniers. Maar de sterren van de avond waren de 80 dansers van Ge ton Up, die apart optraden in vier leeftijdscategorieën, maar uiteraard afsloten in een gezamenlijke finale.