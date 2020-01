Dame hoort zware slag en treft wagen wat later zwaar gehavend aan Kristien Bollen

22 januari 2020

13u02 0

In de Kerkstraat in Hoegaarden trof maandagochtend rond 7.20 uur een 52-jarige dame haar wagen zwaar gehavend aan. De vrouw had even voordien, rond 7 uur toen ze zich aan het klaarmaken was om te gaan werken, een harde slag gehoord. Mogelijk reed een vrachtwagen haar geparkeerde Renault aan en zette vervolgens zijn weg verder zonder iets te melden. De wagen van het slachtoffer is niet meer rijvaardig.