Dakwerken nodig aan kerken van Hoxem en Meldert Christian Hennuy

12 augustus 2019

11u09 4

Er zouden een aantal dringende herstellingen moeten uitgevoerd worden aan de Sint-Janskerk in Hoxem. Aan de Sint-Ermelindiskerk van Meldert vragen de goten om dringend herstel.

Burgemeester van Hoegaarden Jean-Pierre Taverniers: “Voor de kerk van Hoxem hebben we een onderhoudscontract met IGO. Door op het dak te gaan werd schade vastgesteld, die van beneden niet meteen te zien is. De schaliën hebben een grote overlapping, maar als er één ontbreekt is er insijpeling”. IGO maakte een offerte op van 31.003, 53 euro, btw inbegrepen, voor de kerk van Hoxem. De offerte werd technisch en financieel besproken met de erfgoedconsulente van Vlaanderen en Monumentenwacht en kan worden uitgevoerd. Er kan een aanvraag voor erfgoedpremie worden ingediend. Op basis van de raming zal de erfgoedpremie 15.373,65 euro bedragen, zodat de eigen inbreng van de gemeente 15.629, 88 euro wordt.

Het algemeen beheersplan Meldert zou kunnen dienst doen voor subsidieaanvragen voor werken aan de kerk en de kapel in Meldert, enkel voor het exterieur weliswaar, maar dat blijft toch een grote brok. Deze maand wil de gemeente hierover nog eens samenzitten met de kerkfabriek.