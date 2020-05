Dak van sporthal wordt gerenoveerd Christian Hennuy

20 mei 2020

11u36 0 Hoegaarden De gemeente Hoegaarden heeft een contract getekend met distributiebeerder Fluvius voor het vernieuwen en isoleren van het dak van de gemeentelijke sporthal. Ook de zijwanden worden aangepakt. De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien in het meerjarenplan van de gemeente.

Voorafgaand hieraan werden al onderzoeken uitgevoerd. Zo kon men zeker weten dat er geen asbest in het dak zit. Deze vernieuwing komt er door de projectoproep lokale klimaatprojecten van de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw waarbij de gemeente Hoegaarden met het ingediende klimaatproject “Vingers op de wonden” subsidies ontvangt voor het isoleren van de gemeentelijke sporthal.

“De dakrenovatie kadert in onze actieplannen voor minder verbruik van energie. Er komt een volledig nieuw dak op de sporthal, maar niet op de bijgebouwen, dus niet op de lagere bijgebouwen: de kleine zaal, de douches, de stockageruimte en de Klup. Nu moeten we nog de kleur kiezen van het dak aan de buitenkant. Als we het dak vernieuwen worden ook de zijwanden van de sporthal aangepast en geïsoleerd. De muren bestaan uit platen die worden weggenomen en waar nu isolatie wordt geplaatst. Er komen geen zonnepanelen op het dak omdat het niet stabiel genoeg is”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De omgevingsvergunning moet nog aangevraagd worden en daarna volgt de aanbesteding. “Voor de winter lukken de werken niet en in de winter gaan we de sporthal niet openzwieren. Dit wordt dus iets voor volgend jaar”, aldus de burgemeester.