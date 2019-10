Cultuurraad adviseert: “Verzusteringen hebben geen zin meer” Christian Hennuy

18 oktober 2019

11u30 0 Hoegaarden “Overal verdwijnen de verzusteringen, dus ze hebben geen zin meer”, dat is de mening van de Hoegaardse cultuurraad en er gaat in die zin ook een advies overgemaakt worden aan het College. Hoegaarden is momenteel alleen officieel verzusterd met het Oostenrijkse Altmünster. Er is ook een binding tussen Meldert en het Nederlandse Moergestel rond de heilige Ermelindis, maar daar hoeft geen officiële verzustering voor.

De verzusteringen kwamen ter sprake omdat Altmünster zelf de vraag stelde hoe het verder moest. Al in 1992 bestonden in Hoegaarden concrete plannen om te verzusteren met de Oostenrijkse gemeente Altmünster aan de Traunsee. Wijlen ere-ambassadeur Puttevils, die van 1967 tot 1972 Belgisch Ambassadeur was in Wenen, en zijn buitenverblijf in Altmünster had, lag aan de basis van de verzustering van zijn geboortedorp en zijn adoptiedorp. In september 1994 ondertekenden de burgemeesters Jozef Treml van Altmünster en Frans Huon van Hoegaarden de officiële verzusteringsoorkonde. Eenzelfde plechtigheid vond eerder plaats in het Oostenrijkse Altmünster.

Veel succes had de verzustering evenwel niet door de grote afstand, en een geplande busreis in 1999 moest zelfs wegens gebrek aan inschrijvingen afgelast worden. Toch waren er jaarlijks contacten. De Hoegaardiers gingen naar de Markfeste en die van Altmünster kwamen naar de passiespelen. Bij de begrafenis van burgemeester Frans Huon in 2008 was er voor het laatst een delegatie van Altmünster in Hoegaarden.

Er zijn al lang contacten tussen Meldert en Moergestel, deelgemeente van Oisterwijk in Noord-Brabant. Zo dronken de Hoegaardse raadsleden voor het eerst Ermelindisbier uit Moergestel in 2007. Op 30 september van dat jaar was een delegatie uit Meldert aanwezig op de Ermelindisprocessie in Moergestel, en ze kregen twee kratten bier mee voor de Hoegaardse raad. In Meldert draait veel rond de Merovingische prinses Ermelindis, de plaatselijke heilige, die wegliep uit Lovenjoel om zich in de buurt van Meldert volledig aan God te wijden en niet te moeten huwen. De heilige Ermelindis wordt ook vereerd in het Nederlandse Moergestel, waar een reuzin met haar naam bestaat. In 2017 kwam een delegatie uit Moergestel naar de Ermelindisprocessie op Pinkstermaandag en de reuzin Ermelindis was aanwezig. Er werden ook fietslussen tussen Meldert en Moergestel ingericht. Dit werd in een mooie toeristische brochure gegoten.

Meldert en Moergestel zijn deelgemeenten van Hoegaarden en Oisterwijk. Nauwe bindingen kunnen dus perfect zonder verzustering tussen de hoofdgemeenten. Private verzusteringen of verbroederingen zijn steeds mogelijk. Zo verbroederden het museum ’t Nieuwhuys en tal van organisaties in het begin van de jaren ’80 met het Franse Rumigny.

