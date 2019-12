Culinaire legendewandeling steunt Bram’s Foundation Wandeling langs horecazaken met vertellers van plaatselijke legenden onderweg Christian Hennuy

16 december 2019

11u43 17 Hoegaarden Bram’s Foundation is een organisatie die in maart van dit jaar werd opgericht door Gerrit De Cort en Wendy Dupont, nadat hun zoon Bram, na een depressie, uit het leven stapte. Zij willen jongeren die met dezelfde problemen geconfronteerd worden, zoveel mogelijk opvangen. Bram’s Foundation krijgt nu steun van Hartig Hoegaarden met Jeroen Andries. Volgende zaterdag wordt een culinaire legendewandeling langs de Hoegaardse horecazaken georganiseerd, met onderweg greeters die plaatselijke legendes vertellen.

“Onze zoon Bram heeft twee jaar gevochten tegen een depressie en is opgenomen in het ziekenhuis in Kortenberg, maar na zijn terugkeer is hij achteraf op 21 juli 2018 toch uit het leven gestapt. Wij hebben de jongeren die samen met Bram in Kortenberg opgenomen waren hier uitgenodigd en hen gevraagd welke de werkpunten waren en wat wij als maatschappij konden doen”, zo start Gerrit zijn verhaal. “In opname blijken deze jongeren zich veilig te voelen door verbondenheid, maar het probleem rees als ze naar huis kwamen, want dan volgde vereenzaming en sloten ze zich in zichzelf op. Ze voelden zich ook niet goed begrepen in de maatschappij. Zo zijn we met Bram’s Foundation gestart”, aldus Gerrit.

Activiteitskampen

Hoofddoel is deze jongeren van 17 tot 25 jaar samen te brengen, in de natuur met veel beweging. Zo worden er voor hen activiteitskampen georganiseerd. Volgend jaar komt er een vervolg aan de Compostela wandeling: een trek van een week van in Limoges voor 10 kwetsbare jongeren. Bram’s Foundation is ook actief in het OverKophuis in Tienen.

“Sommige van die jongeren hebben geen geld en wij willen dat die kampen gratis zijn voor hen. Vandaar dat we regelmatig activiteiten organiseren opgebouwd rond gezelligheid, zoals een ambachtenmarkt of een spaghetti-avond. En nu komt er dus de culinaire legendewandeling”, vertelt Gert.

Jeroen Andries organiseerde met Hartig Hoegaarden al een WK-dorp voor Pleegzorg Vlaanderen, vorig jaar. “Ik wilde al lang iets in de kerstperiode in Hoegaarden organiseren, en toen ik hoorde dat er geen kerstmarkt was op het Gemeenteplein en dat de kroegentocht Kroegaarden niet plaats vond, besloot ik om dit te vervangen door deze culinaire wandeling. Dankzij de greeters zijn we in contact gekomen met plaatselijke legendes. Het parcours start aan het gemeentehuis en er worden op 11 plaatsen legendes verteld, van 16.30 uur tot 20.30 uur. Er doen ook 8 horecazaken mee. Uiteraard kan men ook later op de avond nog in de horecazaken terecht voor een culinair hapje”, besluit Jeroen Andries.

De deelnemende horecazaken zijn Het Nieuwhuys, het Kapittelhuis, Café Brem, Den Venetiaen, Kouterhof, Café Op de Brug, Da Zicari en de Gazet van Hoegaarden. Omdat Da Zicari buiten het parcours ligt, wordt er een taxi-service met kerstkoets ingelegd. Deelname kost 5 euro alleen voor de legendewandeling, en 20 euro voor de legendewandeling en zes eetbonnetjes voor de hapjes bij de horeca. Er valt ook een weekendje Durbuy mee te winnen. Voorverkoop bij de Hoegaardse horecazaken. Info: www.bramsfoundation.be

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht op het nummer 1813