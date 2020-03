Corona nekt pannenkoeken met trappist Christian Hennuy

06 maart 2020

Op advies van het gemeentebestuur betreffende het coronavirus heeft het Okra bestuur beslist om de pannenkoekendag met trappistenproeverij van zondag 8 maart in Mariadal Hoegaarden uit te stellen naar een latere datum. Het gemeentebestuur heeft immers personen die tot risicogroepen behoren opgeroepen om niet naar activiteiten te gaan, en aan de verenigingen wordt gevraagd in de mate van het mogelijke hun activiteiten uit te stellen. In Hoegaarden werden ondertussen al het sociaal restaurant vorige woensdag en het BOLOO-bal afgelast. Ook de bingoavond van SLO Mariadal op 14 maart wordt afgelast.