Corinne Debaets vreest voor einde atletiekloopbaan Christian Hennuy

12 juni 2019

16u59 0

Corinne Debaets (55j) uit Meldert-Hoegaarden is een icoon uit de Belgische atletiekgeschiedenis met talloze Belgische en wereldtitels. Ze heeft er een heel lange loopbaan op zitten, vanaf de jeugd tot bij de Masters, maar nu vreest ze dat er een einde is gekomen aan haar atletiekloopbaan. “Sinds 2017 ben ik op de sukkel, ben geopereerd aan de meniscus, maar achteraf ging het niet meer. Begin dit jaar ben ik weer wat beginnen lopen, maar snel gaat het niet meer. Met mijn huidige tijden, anderhalve minuut trager dan vroeger per kilometer, zit er voor mij geen competitie meer in”, aldus Corinne.

Corinne Debaets, afkomstig uit het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Lierde, kwam in 1994 in Meldert wonen. Ze is nog steeds militair en gaat op 1 januari met pensioen. Ze was militair in Heverlee, dan in Tervuren en sinds 2014 in Bevekom. “Het is dankzij het leger dat ik zo’n lange carrière heb kunnen maken, want ik kreeg alle trainingsfaciliteiten, nu ook nog. Bij het leger haalde ik vier wereldtitels en nam deel aan vier wereldspelen”, vertelt Corinne. Tot in 2013 verliep de atletiekcarrière van Corinne heel vlot, maar toen werd ze geopereerd aan de enkel en stopte ze een volledig jaar met lopen. “Ik ben langzamerhand weer beginnen te lopen en op mijn 50ste in 2016 kon ik naar het WK Masters in Australië. Ik ben daar naartoe gegaan zonder ambitie, en behaalde toch nog de bronzen medaille op 800 meter. Ik was daar dolgelukkig mee, veel meer dan met mijn 13 wereldtitels die ik bij de Masters behaalde. Ik stond op het podium te springen als een kind. Ik werd toen nog eens 5de op 1500 meter”, vertelt Corinne. Haar laatste wedstrijd liep Corinne in september 2017 , maar sindsdien volgden de problemen elkaar op: de heup, de bil, afgescheurde meniscus, revalidatie na de operatie, en daarna weer vijf maanden stop. “Let wel, ik loop nu drie tot viermaal per week 6 tot 8 kilometer, maar het is constant afzien. Ik kan nog nauwelijks over oneffenheden in het terrein. Niet meer om aan competitie te denken, zelfs geen jogging, tenzij het sterk zou verbeteren”, aldus Corinne.

Corinne Debaets begon op topniveau te lopen vanaf Junior. Voorheen was ze dikwijls tweede achter Betty Vansteenbroek op de piste en in de cross. Maar bij de Juniors werd ze voor het eerst Belgisch kampioene op de piste en won ze ook de 3000 meter bij de Seniors. “Ik heb op dit ogenblik nog altijd een Belgisch belofterecord op de mijl staan bij de U23”, lacht Corinne, die als senior 9 keer Belgisch kampioen werd op 1500 meter, op 3000 meter en ook eenmaal in 1986 in de cross. Daarnaast behaalde ze tal van ereplaatsen en deed tot haar 45ste mee bij de Seniors. “Ik miste de Olympische spelen in Los Angeles in 1984, omdat ik net te laat het minimum liep. Ik werd wel 35 keer geselecteerd voor de nationale ploeg. Van mijn 35 loop ik bij de Masters. Daar behaalde ik 30 Belgische records, 42 Belgische titels, twee wereldrecords, 13 wereldtitels, en vier zilveren medailles op het WK. Maar zoals gezegd, mijn bronzen medaille van 2016, was de top, precies of ik mijn eerste wedstrijd won”. Voorlopig dus geen wedstrijden meer voor Corinne, maar vervelen gaat ze zich niet, zelfs niet na haar pensioen volgend jaar: “Ik ga nog lopen, wandelen, ben ook één van de zwerfvuilmeters en ik doe nog vrijwilligerswerk in een rusthuis in Roosbeek. Tijd om stil te zitten is er niet”, besluit Corinne.