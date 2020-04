Containerpark Stationsstraat tijdelijk heropend Christian Hennuy

03 april 2020

12u31 0 Hoegaarden Met grasmaaisel, bladeren en snoeihout kunnen Hoegaardiers uitzonderlijk en gratis terecht op het vroegere recyclagepark. in de Stationsstraat in Hoegaarden onder zeer strikte voorwaarden. Dit in het containerpark dat begin dit jaar de deuren sloot.

De aanleveringen moeten gespreid en gecontroleerd gebeuren. Vandaar dat voor de eerste inzameling volgend systeem uitgewerkt werd: dinsdag 7 april 2020 tussen 13 en 15 uur voor de inwoners van Meldert, Hauthem en Hoxem. Op woensdag 8 april tussen 13 en 15 uur voor inwoners van Outgaarden en Rommersom en op donderdag 9 april tussen 13 en 15 uur voor inwoners van Hoegaarden-centrum en Nerm. Daarna tot eind april is het containerpak één maal per week op woensdag tussen 13 en 15 uur open. Bijkomend is er een extra opening voorzien op zaterdag 18 april tussen 10 en 14 uur voor de mensen in cruciale beroepen.

Uiteraard gelden strikte veiligheidsmaatregelen. Er zal telkens een gecontroleerd aantal bezoekers en wagens gelijktijdig op het recyclagepark toegelaten.

