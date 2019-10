Containerpark sluit definitief op 31 december wegens ‘te klein voor weegbrug’ Christian Hennuy

02 oktober 2019

11u56 0 Hoegaarden Tijdens de participatieronde in het gemeentehuis werd vernomen dat het containerpark van Hoegaarden sluit aan het einde van het jaar. “Dat was al vroeger beslist, maar we hebben het nog enkele jaren kunnen uitstellen”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). De mensen kunnen vanaf dan de hele week in Tienen terecht.

De sluiting van dit park zit vervat in het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2015. OVAM en dus ook Ecowerf wil volumeparken zoals in Hoegaarden vervangen door ‘gewichtsparken’, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. “Het containerpark in Hoegaarden is te klein om er een weegbrug te kunnen inrichten, vandaar de sluiting. Er komen wel compensaties, zoals het vaker ophalen van grof huisvuil en de halvering van de basisprijs daarvan. Er zijn ook nog mogelijkheden voor een mini-containerpark in onderzoek, maar dat zal elders moeten komen. Voor de plaats van het huidige containerpark moet een RUP opgesteld worden, want het ligt tegen recreatiedomein aan”, aldus de burgemeester.

Al in 1990 werd gediscussieerd over de locatie van een containerpark in Hoegaarden, maar pas in 1996 kwam het op de plaats van het voormalige station. Tot 2005 was het volledig gratis, vanaf dan werden er gratis beurten ingevoerd, eerst 6, vanaf 2013 nog vier. In 2010 werd beslist het nog slechts drie dagen open te houden, in 2014 nog twee. In 2015 al was er onrust in Hoegaarden dat het zou verdwijnen. In 2016 werd tegen het Masterplan van Ecowerf in beslist het containerpark nog drie jaar open te houden, maar nog slechts één dag per week.

In het begin van de jaren ’90 waren de Hoegaardiers op het containerpark van Interleuven, aan de Ambachtenlaan in Tienen aangewezen, daarna was er meer dan 20 jaar een containerpark in Hoegaarden, en nu zijn de inwoners van Hoegaarden weer op het containerpark van Ecowerf aan de Leeuwerik in Tienen, aangewezen.