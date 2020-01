Concurrentie ten top 50 jaar geleden bij dorpsharmonieën Christian Hennuy

07 januari 2020

11u52 0 Hoegaarden Nu zijn de Hoegaardse dorpsharmonieën al een enkele jaren gefusioneerd tot harmonieorkest Feniks Hoegaarden, en staat deze harmonie buiten elke politiek. Maar 50 jaar geleden stonden de twee toenmalige harmonieën Vrije Muziekliefhebbers (VML) en Melomanen van de Grote Gete (MGG) in het middelpunt van politieke propaganda en de strijd tussen katholieken en liberalen.

Het jaar 1970 was het jaar dat de jarenlange liberale absolute meerderheid gebroken werd en dat de katholieken in Hoegaarden aan de macht kwamen. Vijftig jaar geleden was ook de tijd van de opkomende trommel- en majorettenkorpsen en het sein voor de muziekverenigingen om zich een uniform aan te schaffen. Dit om door het dorp te kunnen defileren, als politiek statement.

In 1970, richtten de Melomanen van de Grote Gete, toen liberale harmonie, in samenwerking met het toenmalige JVV- Jeugdorkest, een trommelkorps op, om tijdens muzikale uitstappen voorop te gaan. Het stond onder leiding van Gérard Goffin en trad op 18 mei 1970 voor de eerste maal op, tijdens een optocht door de straten van Hoegaarden.

Op 11 juli 1970 werden eretekens uitgereikt door volksvertegenwoordiger Jaak Henckens aan de verdienstelijke leden van de muziekmaatschappij “de Vrije Muziekliefhebbers”, de katholieke harmonie, tijdens een ontvangst op het gemeentehuis

VML trad op 3 april 1971 voor het eerst aan in uniform. Deze uniformen zouden 40 jaar stand houden en pas vervangen worden door een meer trendy outfit bij de 150ste verjaardag van de muziekmaatschappij in 2010. In mei 1971 volgde de oprichting van het majoretten- en trommelkorps van VML. Laurent Dewael werd de instructeur van deze groepen.

De Koninklijke Harmonie “de Melomanen van de Grote Gete”, trad op 3 juli 1971 voor het eerst op in uniform. Op 9 oktober 1971 was Hoegaarden dan weer getuige van een feestelijke optocht van de superformatie van de Vrije Muziekliefhebbers met 42 majoretten, 30 trommelaars en 51 muzikanten. Dit was een hoogtepunt in de geschiedenis van de VML-harmonie.

Op 6 mei 1973 trad het pas opgerichte majorettenkorps van MGG voor het eerst op. Het stond onder leiding van Marie-Louise Rems.

In de 21ste eeuw kwamen de leiders van beide harmonieën evenwel tot het besef dat in een muziekmaatschappij de ‘muziek’ primeert boven de outfit en de parades, en kwam men tot één sterke dorpsharmonie ‘Feniks Hoegaarden’. Feniks Hoegaarden heeft er pas een geslaagd concert ‘A Winter’s Night’ opzitten in de kerk en nodigt nu al uit voor het concert ‘Femmes Fatales’ op zaterdag 28 maart in de sporthal van Hoegaarden.