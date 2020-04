Clouseau 30 jaar geleden borghers van Hoegaarden Christian Hennuy

03 april 2020

10u07 0 Hoegaarden Op dit ogenblik staat het sociale leven stil, maar dertig jaar geleden bruiste Hoegaarden van de activiteiten. Zo werden de leden van Clouseau tot borghers van Hoegaarden geslagen, de eerste stap om bierridder te worden.

Clouseau trad in april 1990, nu 30 jaar geleden op in de sporthal van Hoegaarden en de Edele Orde vanden Moutstock liet de groep symbolisch tot Hoegaardier slaan, in de Carrousel, waar zich nu Bistrot De Gaar bevindt. Koen Wauters liet zich niet betrappen met een pint in de hand, dus werden de honneurs waargenomen door bassist Karel Theys, terwijl Kris Wauters aandachtig toekeek. Koen Wauters bleeft uit de buurt van de fotograaf.

De Hoegaardse bierrorde, Die Edele Orden vanden Moutstock leidde de plechtigheid, waarbij een pint Hoegaards witbier moest gedronken worden op traditionele wijze, de elleboog gestrekt en de pink omhoog, waarbij de pint in één keer moest leeggedronken worden.