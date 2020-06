Christine Celis: “Naar België komen zit er nog niet in”



Texas weer in halve lockdown Christian Hennuy

30 juni 2020

10u53 0

In de maand april uitte Christine Celis vanuit Austin in Texas reeds haar bezorgdheid dat ze niet bij haar moeder in Hoegaarden kon komen. De situatie in de Verenigde Staten is ondertussen zeker niet verbeterd. De grenzen van Europa blijven gesloten voor Amerikanen. Toch hoopt Christine in september naar haar moeder te kunnen.

Christine Celis, dochter van Pierre Celis, de vader van het Hoegaards bier, trok mee met haar vader naar Amerika die in 1991 de eerste Celis Brewery oprichtte. Christine bleef altijd in Amerika wonen, terwijl Pierre tot bij zijn overlijden in 2011 steeds in Hoegaarden woonde. De moeder van Christine, Juliette Vanlangendonck woont nog steeds in Hoegaarden. Christine startte drie jaar geleden een nieuwe Celis brewery op in Austin-Texas.

“De besmettingen in Texas zijn enorm alsook in Florida en Arizona. Onze gouverneur is een beetje te vlug geweest met alles direct open gooien zonder duidelijke richtlijnen. De bars die het aantal toegelaten klanten overschreden, werden in het begin niet gestraft en dan had je nog de protesten met duizenden, meestal zonder masker. De stranden en de meren waren vol met mensen. Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat mensen plezier willen, maar dit zou meer gecontroleerd moeten geweest zijn. Enfin, nu zitten we natuurlijk weeral in de ‘patatten’. Gelukkig is iedereen van de familie, het personeel van onze brouwerij en onze vrienden gezond. Hopelijk blijft dat zo”, aldus Christine.

“Onze gouverneur heeft alle bars gesloten vorige vrijdag in de namiddag, zonder enige waarschuwing. Onze taproom is alleen nog open om 6-packs of dozen bier te kopen, maar klanten mogen er niet komen zitten. Onze ‘beergarden’ zou begin juli opengaan en wij hadden de viering van de derde verjaardag van onze nieuwe brouwerij gepland op 11 juli, maar dat is uitgesteld. Toch is onze brouwerij volop aan het draaien en we doen ook aan contract brewing. Wij hebben een aantal nieuwe mensen aangeworven en gaan beginnen werken in twee shiften voor de verpakking, om te voldoen aan de vraag.”

“Ik zou graag moeder willen komen bezoeken einde september, maar momenteel kan geen Amerikaan België binnen. Dus zullen we nog een beetje moeten afwachten vooraleer naar Hoegaarden te komen. Maar ik ben wel steeds in contact met mijn moeder”, besluit Christine.