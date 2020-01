Christian Hennuy brengt de Kroniek van Hoegaarden 2019 uit Vanessa Dekeyzer

08 januari 2020

17u28 0 Hoegaarden De Kroniek van Hoegaarden 2019 staat sinds begin januari online. Het is al de achtste aanvulling van de Kroniek van Hoegaarden, Meldert, Outgaarden en Hoxem, van auteur Christian Hennuy.

“Het jaar 2019 dat juist volgt op een verkiezingsjaar, zou normaliter een heel kalm jaar moeten worden, maar niets was minder waar”, aldus de auteur. “Dit jaar werd gekarakteriseerd door heel wat ‘nimby’ reacties. Zo werd een nieuwe woonwijk afgewezen, werd de bouw van sociale woningen gestopt, waren er opmerkingen over de nieuwbouw aan de Okay-site en werden acties gevoerd tegen windmolens. Men is wel voor vernieuwing, voor sociale woningen, voor windenergie, maar niet in de buurt. De acties tegen een nieuwe woonwijk brachten zelfs het CD&V-college in verlegenheid, door de muiterij van enkele van hun raadsleden.”

“Het jaar 2019 was ook de voorlegging van een meerjarenplanning, met toch enkele merkwaardige besluiten, zoals de eventuele verkoop van het kapittelhuis dat behoort tot het DNA van de gemeente, de pastorie en de kerk van Outgaarden, en andere … Ook de sluiting van het containerpark stond op de agenda”, gaat Christian verder.

De Kroniek van Hoegaarden, Outgaarden, Meldert en Hoxem, kan gratis bekeken worden op www.kroniekvanhoegaarden.be. Wie het in de favorieten staan heeft moet een refresh doen ‘ctrl F5'.