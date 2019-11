Changemakers voor Raqqa en Palestina Christian Hennuy

04 november 2019

10u24 0

De nieuwe 11.11.11 campagne ‘Changemakers’ is ook gestart in Hoegaarden. “Dit jaar gaan we met de campagne naar het hart van 11.11.11: we zetten changemakers wereldwijd op een voetstuk. Door hoopvolle verhalen, straffe acties en scherpe inhoud”, zegt Greet Van Cauwenberge, voorzitter van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking.

“Changemakers streven elk op hun eigen manier naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Ze strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering, uitbuiting door grote multinationals en ga zo maar door. Wij willen ook het woord laten aan één van deze changemakers: Myriam Vandecan, directeur van de non-gouvernementele organisatie Palestina Solidariteit. In samenwerking met Jeugdhuis ’t Paenhuys organiseren we op vrijdag 22 november om 20 uur een avond rond Palestina met een film en getuigenissen van Myriam Vandecan en Stephanie Niemegeerts die op inleefreis is geweest deze zomer. ’t Paenhuys zorgt voor de 11.11.11. afterparty, ” aldus Greet.

Tijdens de campagneweek in november is er een fototentoonstelling te bezichtigen in de bibliotheek aan de Tiensestraat over changemaker Totol, de organisatie die 11.11.11 ondersteunt in de verwoeste Syrische Stad Raqqa. Men kan ook steunen als vrijwilligers langskomen tijdens de deur-aan-deur actie. Tijdens de deur-aan-deur actie verkoopt de organisatie wenskaarten en pakjes fluostiften.

Wie wil meewerken kan steeds contact nemen via greetvancauwenberge@hotmail.com .