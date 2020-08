Carl T. Seaborn beschrijft een pandemie in zijn eerste roman Christian Hennuy

26 augustus 2020

14u26 0 Hoegaarden Carl T. Seaborn, pseudoniem van Filip Callens uit Hoegaarden, pakt uit met een eerste roman ‘De Wraak van Ereshkigal’ waarin een catastrofale pandemie de wereld teistert.

“Ik was al lang aan het broeden op een verhaal dat de Soemerische mythe van ‘Inanna’s afdaling in de onderwereld’ zou bevatten. In 2012 schreef ik de eerste synopsis. Na positieve beoordelingen, werkte ik dit gegeven verder uit tot een volwaardige roman. In dit boek combineer ik wetenschappen, cultuur en geschiedenis tot een spannend verhaal, met unieke personages. Dat doet de lezer nadenken over het onderwerp”, vertelt de auteur.

Carl T. Seaborn vertelt het verhaal: “Sarah en Ralph zijn een gelukkig koppel in Boston. Sarah probeert zwanger te geraken, maar slaagt daar niet meteen in. Na een hormonenkuur en een miskraam blijkt Sarah onvruchtbaar te zijn geworden. Ze is niet de enige. Er is een wereldwijde epidemie aan de gang die vrouwen onvruchtbaar maakt. De mensheid dreigt op termijn uit te sterven. De gedreven epidemioloog Shira Fox zoekt wanhopig naar de oorzaak en een oplossing, die ver in het verleden is te vinden”.

Het boek is te verkrijgen aan 18 Euro via de website van uitgeverij Aquazz: https://www.aquazz.com/DE-WRAAK-VAN-ERESHKIGAL-%7C-Carl-T.-Seaborn of via bol.com . Kijk ook naar de boektrailer op YouTube: https://youtu.be/e5Z-0s95m7w