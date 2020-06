Café ’t Nieuwhuys heel de zomer gesloten: “We zullen iedereen in onze tuin ontvangen” Christian Hennuy

19 juni 2020

08u53 1 Hoegaarden Café ’t Nieuwhuys uit Hoegaarden, uitgebaat door Jan Dewachter en Mieke De Backer, is een begrip geworden in de hele regio. Veel zaken zijn opgestart na de lockdown, maar het Nieuwhuys bleef gesloten, en dat zal ook tijdens de zomer zo blijven. Slecht nieuws zou je denken, maar niets is minder waar. Jan en Mieke zullen de mensen namelijk ontvangen in hun ‘Café d’été’. Dat ligt naast hun brouwerij aan de Ernest Ourystraat, vijftig meter verder.

“Voor het coronavirus uitbrak, lag onze tuin er leeg en verwaarloosd bij. Maar daar hebben we verandering in gebracht. Nu is hij helemaal in orde”, klinkt het bij de twee. Daarop rees het idee om er Café d’été, een pop-uptuincafé in te richten. “Het Nieuwhuys zal voorlopig nog niet openen. Maar dat is niet erg want in de tuin hebben we veel ruimte, waardoor het makkelijker is om afstand te houden. We gaan op woensdag 24 juni om 14 uur van start. Afhankelijk van het weer blijven we tot half september open. Dan zal - als de coronamaatregelen het toelaten - het Nieuwhuys weer open gaan.”

Brede toog

“We hebben een binnenkeuken en een buitenkeuken ingericht. We zullen vooral werken met de grill en onze keuken zal tot laat openblijven en dat van woensdag tot en met zondag, telkens vanaf 14 uur. Picknickbanken, tafels, een loungeterras in paletten en hoge tafeltjes zullen verspreid in de tuin staan, zelfs tot achteraan in het bosje. We hebben een grote bar, met een toog die meer dan 1,50 meter breed is, zodat we voldoende afstand kunnen houden. We hopen op een mooie zomer. Bij uiterst slecht weer zullen we wel aankondigen via Facebook dat we die dag niet open gaan, maar we hebben wel enkele zitplaatsen in de brouwerij, onder de tent en onder het afdak aan de toog, in geval van regen”, aldus Jan en Mieke.

Zowat in het midden van de tuin staat een Afrikaanse keuken. “Ik heb een verleden in Afrika en ik zal bij gelegenheid zeker eens koken met die originele Afrikaanse kookpotten”, zegt Jan. “De accommodatie in de tuin geeft ook mogelijkheden voor later. Als het goed meevalt, zullen we er in de toekomst zeker nog iets mee doen, maar voorlopig denken we nog niet aan evenementen”, vult Mieke hem aan.

Lockdown-head gin

Jan en Mieke hebben dus zeker niet stilgezeten in de lockdownperiode. “We hebben de sluiting van het café proberen op te vangen door de brouwerij. We hebben niet alleen veel bier gebrouwen, maar ook de Val Virginal, een plaatselijke likeur en gin hebben we gemaakt. We hebben zelfs een gin gemaakt met de naam ‘lockdown-head gin’, met Jan zijn hoofd erop, toen nog verwilderd met lang haar, omdat hij niet naar de kapper kon”, lacht Mieke. “En dan hebben we uiteraard gewerkt aan de inrichting van ons ‘Café d’été’. Om niet weg te zakken hebben we er vaste regelmatige werkdagen van gemaakt. We hebben ons absoluut niet verveeld”, zegt Mieke tot slot.

De opening is dus voorzien op woensdag 24 juni. Daarvoor zullen er nog een paar try-outs zijn om alles op punt te stellen.