Café Brem staat te koop op Immoscoop Christian Hennuy

18 mei 2020

12u39 2 Hoegaarden Eind februari sloot Tim Rimanque, uitbater van café Brem definitief de deuren, vlak voor de coronacrisis. Het laatste echte bruine café van Hoegaarden ging dicht. Tim zette het café onmiddellijk te koop en hoopte dat het een nieuwe horecazaak zou worden. Nu staat het pand te koop via ‘Immoscoop’

“Het pand heeft altijd te koop gestaan. Ik dacht alles zelf te regelen en ik had verschillende kandidaten. Maar toen kwam corona en alles viel stil. Daarom heb ik het nu op een immobiliënsite geplaatst. Ik heb nu geen tijd meer om dat zelf te regelen. Ik heb geluk gehad te kunnen stoppen juist voor corona, omdat ik ander werk gevonden had in de Hoegaardse brouwerij. Ik beklaag mij de overstap niet. Het is leuk werken met allemaal mensen die ik ken. Veel van die mannen van de brouwerij waren klant in mijn café”, zegt Tim.

Vraagprijs voor het pand van 243 m2 aan de Stoopkensstraat is 265.000 euro. “Dit historisch pand verdient een nieuwe eigenaar, die de trots van Hoegaarden wil verder zetten. Waar menig Hoegaardier zijn eerste pintje dronk, wat het trefpunt van de gemeente is, waar de witte met liefde vloeide... Wie wil dit pittoreske café een tweede leven geven? Een eventuele verbouwing met als doel een handelspand en een paar appartementen behoren ook tot de mogelijkheden. Voor investeerders een uitgelezen kans om het erfgoed van Hoegaarden verder te zetten”, zo wordt het pand omschreven bij Immoscoop.