Buurt nieuwe verkaveling verwacht uitleg op gemeenteraad Christian Hennuy

17 juni 2019

17u01 2 Hoegaarden De buurtbewoners van de Walestraat, het Gemeenteplein en de Dotremontstraat kijken uit naar de extra gemeenteraad van maandag 24 juni. De omwonenden hopen een antwoord te krijgen op de vraag waarom deze verkaveling er absoluut moet komen, ondanks negatieve adviezen van de Gecoro en Interleuven. Het CD&V-gemeentebestuur wil de wegenis en nutsvoorzieningen van de geplande verkaveling overnemen van de projectontwikkelaar.

Volgens de actievoerders komt de aankondiging van de extra gemeenteraad op een wel heel cynisch moment. “Het jongste infoblad van de gemeente roept burgers op om zich kandidaat te stellen voor de adviesraden. In het geval van de verkaveling negeert het college van burgemeester en schepenen het advies van de Gecoro compleet. De Gecoro wijst met zes duidelijke argumenten het project af en eindigt met de suggestie om ‘aandacht te geven aan de participatie met de buurt’. Dit laatste is nooit gebeurd. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers heeft het project altijd verdedigd met het argument dat scholieren tijdens de GEO Olympiade in het jaar 2000 deze plek als de best mogelijke voor een woonwijk hebben aangewezen. De buurt hoopt ook een antwoord te krijgen op de vraag hoe de gemeente deze bijkomende kosten gaat betalen. De projectontwikkelaar Novus Projects strijkt de winsten op, maar het onderhoud van de wegen, de waterpompen, de ‘wadi’, de rioleringen en andere nutsvoorzieningen is voor eeuwig en altijd voor de Hoegaardse belastingbetaler. Het gaat om een investering van 950.000 euro wat een idee geeft hoe zwaar dit gaat wegen op het gemeentelijke budget, “ aldus het actiecomité.

Begin 2019 diende projectontwikkelaar Novus Projects een aanvraag in voor de aanleg van een verkaveling tegenover het kerkhof. Volgens plan verdwijnt er een open ruimte van 2 hectare voor in totaal 43 wooneenheden, in woonuitbreidingsgebied. “Indien de CD&V-meerderheid de overdracht van de wegenis toch goedkeurt, gaat de buurt verdere juridische stappen ondernemen”, tot daar Luc Minten voor het actiecomité.