BUSO Mariadal viert 40ste verjaardag Christian Hennuy

01 september 2020

14u05 0 Hoegaarden Op 1 september 1980, exact 40 jaar geleden, ging BUSO Mariadal van start, een school voor buitengewoon secundair onderwijs. Deze verjaardag werd gevierd met een groepsfoto. Het BUSO is de jongste van de op dit ogenblik drie gevestigde scholen in Mariadal: het gewoon lager onderwijs, het SLO en dus ook BUSO.

Directeur a.i. Anneleen Pulinckx over de start 40 jaar geleden: “Vanuit het katholieke net hadden ze indertijd graag een school voor leerlingen die het wat moeilijker hebben. De nieuwe school BUSO kreeg onmiddellijk de steun van de zusters, want het domein Mariadal is eigendom van de Congregatie van de zusters”.

“Op dit ogenblik hebben we een 60-tal leerlingen. Door het M-decreet verloren we heel wat leerlingen, maar nu is het toch gestabiliseerd en we hopen op nieuwe groei. Vooral door onze nieuwe afdeling ‘basis groenvoorziening en decoratie’. Daarnaast hebben we ook onze hoekklassen of basismechanica, de afdeling ‘logistiek assistent’, en ‘werkplaats-schrijnwerkers’. We hebben hier het eerste tot het vijfde middelbaar, en ook het ABO extra jaar. In dat jaar zitten de leerlingen twee dagen op school en drie dagen op hun werk”.