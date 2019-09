Burgemeester stelt gerust: “Aangekocht huis wordt zeker geen toegang tot industrieterrein” Christian Hennuy

13 september 2019

11u21 1 Hoegaarden Interleuven is bezig met de ontwikkeling van de industriegronden in Altenaken- Hoegaarden, maar dat maakt sommige inwoners ongerust. In Altenaken werd het huis met huisnummer 41 samen met gronden verkocht aan Interleuven. Sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw, die zelf in Altenaken woont, vroeg hier bijkomende uitleg over op de raadszitting, want sommigen vrezen dat hier een doorgangsweg gemaakt wordt.

“Graag willen wij klaarheid over wat er met het gebouw gaat gebeuren. Zijn de gronden aan de achterzijde bedoeld voor de verdere uitbouw van het industrieterrein? Hier gaat toch geen uitgang van het industrieterrein gemaakt worden? En kan Interleuven aansprakelijk gesteld worden voor de verwaarlozing van de tuinen, waardoor de buren last krijgen? Zijn er tenslotte nog huizen die door Interleuven gaan opgekocht worden en komen er onteigeningen?”, zo vroeg raadslid Buccauw.

Te dicht bij rotonde

“Interleuven heeft die woning gekocht voor de gronden die achteraan liggen in industriezone. Het huis ligt in woonzone en zal op termijn waarschijnlijk weer verkocht worden. Wat Interleuven ermee doet is hun vrijheid, daar kunnen wij niet tussenkomen. Er is geen sprake van onteigeningen. In de onderhandelingen tussen Interleuven en de eigenaars kunnen wij ook niet tussenkomen. De eigenaars verkopen als ze willen. Zeker is dat er geen toegang tot het industrieterrein kan gemaakt worden op die plaats, want het huis ligt te dicht bij de rotonde met de brouwketel. We hebben aan Interleuven gevraagd dat ze de boel achteraan wat proper maken en het bosje achteraan gaat zeker weg”, reageert burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

De Hoegaardse bedrijven happen naar ruimte voor uitbreiding. Vandaar dat Interleuven bezig is met de inrichting van een nieuw industrieterrein in Altenaken, van 8 ha groot. Eerst was het de bedoeling er een groot industrieterrein van te maken van 16 ha, half op Vlaams grondgebied en half op Waals grondgebied. Maar de Waals instanties bleven achter en de gemeente Hoegaarden gaf de opdracht aan Interleuven om met het Vlaamse gedeelte door te gaan.