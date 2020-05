Burgemeester op raadszitting zonder publiek: “Dankbaar dat we Villa Hugardis coronavrij hebben kunnen houden” Christian Hennuy

27 mei 2020

11u39 0 Hoegaarden Dinsdagavond was er de eerste raadszitting in Hoegaarden sinds de lockdown. Het werd een raadszitting met voldoende afstand tussen de raadsleden. Verder waren nog twee persmensen en drie ambtenaren aanwezig. “We zullen deze ongewone raadszitting beginnen met een minuut stilte voor de slachtoffers van Covid-19”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. “Onze prioriteit is geweest wzc Villa Hugardis coronavrij te houden”.



“Ik wil vooral iedereen bedanken die meegewerkt heeft om tot het gunstig resultaat te komen dat we in Hoegaarden gehad hebben. Uiteraard blijft dit steeds een momentopname, maar onze crisiscel is er alle dagen mee bezig geweest”, aldus de burgemeester. Gewoon Wit-oppositieraadslid Herwig Princen dankte de crisiscel voor het werk, maar hij was ontgoocheld op het gebied van de communicatie. “Wij voerden alleen maar uit, de beslissing lag bij anderen. We hebben drie keer gecommuniceerd naar alle Hoegaardiers toe. Het was trouwens frustrerend omdat sommige politici dingen kwamen verklaren op TV, terwijl wij nog moesten wachten op een ministerieel besluit, waar dan dikwijls iets anders in stond dan in de eerdere verklaring. Het was dus niet evident om te communiceren”, repliceerde burgemeester Taverniers.

Noodplanambtenaar Linda Cornu gaf een overzicht van wat er gebeurd is. “We hadden op 4 maart de eerste officiële besmetting van een leerling van de gemeenteschool, die op vakantie was geweest in Noord-Italië. Nog voor de lockdown van 13 maart hebben we heel wat maatregelen genomen. Zo hebben we in Villa Hugardis alle familiebezoeken verboden en vrijwilligers en mantelzorgers geweerd. We hebben ook onmiddellijk opgelijst over welk persoonlijk beschermingsmateriaal het personeel beschikte.”

Cohortafdeling met vijf bedden

“We hebben nog voor de lockdown maatregelen genomen in de gemeenteschool om contact met ouders en grootouders te vermijden. Op 13 maart kwam dan de lockdown. Lang voor er sprake was van bubbels, hebben wij er gemaakt bij het poetspersoneel van het woonzorgcentrum, de school en het gemeentehuis: steeds hetzelfde personeel. We zijn onmiddellijk gestapt in de gezamenlijke aankoop van mondmaskers met 9 gemeenten, en al snel waren er mondmaskers voorhanden bij de plaatselijke apotheek. In het woonzorgcentrum hebben we onmiddellijk een cohortafdeling met vijf bedden voor corona opgericht. Gelukkig hebben we die niet nodig gehad, maar we waren klaar. Op 3 en 4 mei werden personeel en bewoners van Villa Hugardis getest en er waren geen besmettingen.”

“Op 18 april gingen de tuincentra en doe-het-zelvers open, op 11 mei de winkels en op 18 mei de scholen. Op dit ogenblik blijft het skateterrein gesloten tot 1 juni, omdat het opgelegde toezicht niet haalbaar is. Enkele sportclubs zijn opgestart, maar de sporthal blijft gesloten. De mondmaskers hebben 30.000 euro gekost, persoonlijk beschermingsmateriaal 5000 euro, en extra personeelskost 9000 euro. We krijgen wel enkele toelagen als compensatie”, tot daar Linda Cornu.

De volgende raadszitting op 23 juni zal eveneens verlopen zonder publiek en met de nodige afstand tussen de raadsleden.