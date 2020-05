Brugstraat en Korenstraat krijgen nog voor bouwverlof nieuwe asfaltlaag



Christian Hennuy

12 mei 2020

10u41 3 Hoegaarden Aannemer Liema zal nog voor de zomer de Brugstraat en de Korenstraat in Outgaarden vernieuwen.

De werken aan de Brugstraat worden geraamd op 50.000 euro. Ook de werken aan de Korenstraat werden door de technische dienst van de gemeente geraamd op 50.000 euro. In beide gevallen had Liema bvba een gunstiger offerte. “De aanbesteding is pas gebeurd en hopelijk kunnen de werken uitgevoerd worden voor het bouwverlof. Zowel in de Brugstraat als in de Korenstraat lagen de kasseien op sommige plaatsen bloot. Het kruispunt van de Brugstraat en de Sint- Rochusstraat wordt vernieuwd. In de Korenstraat zijn sommige kanten weggezakt. Het gaat alleen om asfaltering en funderingswerken, dus geen rioleringen”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).