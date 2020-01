Brouwketel al 20 jaar op rotonde Christian Hennuy

06 januari 2020

15u49 1 Hoegaarden De brouwketel aan de rotonde in Altenaken-Hoegaarden is een symbool geworden voor het brouwersdorp. In het jaar 2000, nu 20 jaar geleden, werd die bierketel er geplaatst.

Al in 1990 werd een oproep gedaan, vooral door de SP-oppositie, om iets te doen aan het gevaarlijke kruispunt in Altenaken en een rotonde aan te leggen, want daar waren al dodelijke ongelukken gebeurd. Ondertussen was de weg versmald, maar dat was een tijdelijke maatregel. De rotonde zou er in 1999 komen.

Het was de bedoeling op die rotonde een brouwketel in koper te plaatsen, als symbool voor Hoegaarden. De brouwerij van Hoegaarden zag echter af van dit plan, want uitbreken en plaatsen samen zou meer dan 6 miljoen frank kosten en dus te duur.

De werken aan de rotonde startten iets voorbij half april 1999. In april 2000 kwam het bericht dat er toch een brouwketel zou komen op de nieuwe rotonde in Altenaken. Het zou een verlichte ketel worden, bijna geheel door sponsorgelden betaald. Einde juni 2000 werd ’s nachts met zwaar transport, de brouwketel, afkomstig uit Jupille, op de rotonde in Altenaken geplaatst. Op 2 juli werd de ketel officieel ingehuldigd. Achteraf bekeken kreeg die ketel een symbolische waarde, want in 2005 kwam InBev met het plan om de brouwerij van Hoegaarden naar Jupille te verhuizen. Dit plan werd in 2007 evenwel ingetrokken.

De brouwketel in Altenaken werd ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester Frans Huon en burgemeester Jean-Paul Wahl (MR) van Geldenaken. Willem Torry kroop voor de gelegenheid weer in de rol van Keizer Karel V, de bierkeizer. “Dit monument is ook belangrijk voor ons, want het is tevens de ingangspoort naar Geldenaken”, aldus burgemeester Wahl. Burgemeester Huon beklemtoonde dat het niet evident was een rotonde in Altenaken te krijgen. Er was immers onvoldoende verkeersstroom uit Outgaarden. “Gelukkig heeft het Vlaamse Gewest rekening gehouden met de vele toeristen die Hoegaarden aandoen tijdens de vakantie”, aldus Frans Huon bij de opening.