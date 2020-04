Brouwersdochter Christine Celis hoopt snel weer bij haar moeder in Hoegaarden te zijn Voorlopig geen problemen door corona in de Celis Brewery Christian Hennuy

28 april 2020

11u43 2 Hoegaarden Christine Celis, dochter van Pierre Celis, de vader van het Hoegaards bier, trok mee met haar vader naar Amerika om er in 1991 de eerste Celis Brewery op te richten. Christine bleef in Amerika wonen, terwijl Pierre tot bij zijn overlijden in 2011 steeds in Hoegaarden woonde. De moeder van Christine, Juliette Vanlangendonck, woont hier nog altijd. “Normaal zou ik in april bij mijn moeder in Hoegaarden zijn geweest, maar Covid-19 sloeg overal toe. Ik wil zo vlug mogelijk naar Hoegaarden komen”, aldus Christine vanuit Austin, Texas waar men ook een ‘coronalockdown’ beleeft.

“De lockdown in Texas is er vooral voor scholen, restaurants en cafés, maar de IT-mensen werken van thuis uit of sommigen gaan naar kantoor. De banken werken vanuit hun drive-thru, een soort service die wordt aangeboden door een bedrijf waarbij klanten producten kunnen kopen zonder hun auto te verlaten, wat in België nog niet bestaat en natuurlijk wordt er enorm veel via computer gewerkt. Grootwarenhuizen en doe-het-zelfzaken zijn open. Er wordt ook heel wat aan huis geleverd. Gelukkig heeft Covid-19 nog niet veel slachtoffers gemaakt in Austin. Niemand is ziek in de brouwerij of heeft er zijn job verloren”, vertelt Christine.

De nieuwe Celis Brewery in Austin begon met brouwen in 2017. Ondertussen heeft de brouwerij al 17 verschillende bieren. “Die verkopen we in onze taproom, maar alleen in de vorm van ‘Beer-to-go’ en natuurlijk verkopen wij aan onze verdelers. Vorige week hebben we nog een nieuw bier geïntroduceerd dat heel goed verkoopt. Het gaat om een IPA (India Pale Ale, red.) met mango juice”, vervolgt Christine.

Borstbeeld

In 2018 werden 11.500 barrels gebrouwen in de Celis Brewery die daarmee de 10de grootste brouwerij van Texas was op een totaal van 278. Het brouwhuis van de Celis Brewery kan momenteel 60.000 hectoliter per jaar aan, maar er zijn plannen om tot 120.000 te gaan. De Celis White, de Celis Pale Bock en de Celis Grand Cru, worden er gebrouwen volgens het originele recept van Pierre Celis, en daarnaast ook tal van andere bieren. In die Celis Brewery zit ook een stukje Hoegaarden, met de eerste Celis Brouwerij uit de Vroentestraat in Hoegaarden die naar Austin werd verscheept. Ook het borstbeeld van Pierre Celis ging naar Amerika.

Beergarden

Eén van de projecten waar aan gewerkt wordt is de beergarden. “Deze komt naast de brouwerij. Het is een openluchtconcept waar wel 2000 mensen kunnen plaats nemen. Er zullen podia staan, food trucks. Mensen willen daar buiten zitten, hoewel het soms 40 graden Celsius is. Er is veel vraag naar openluchtmanifestaties en zeker naar brouwerijbezoeken. Vergeten we niet dat Austin gekend is als ‘Life Music capital of the World. De werken zijn gestart en de beergarden zou open gaan einde mei of midden juni, als alles normaal verloopt”.

“Maar nu wil ik in eerste instantie zo snel mogelijk weer naar mijn moeder in Hoegaarden. Ik hoop heel snel. Indien dit niet mogelijk is, hoop ik er toch in september al te zijn”, besluit Christine.