Exclusief voor abonnees Brouwerij organiseert drie jobdagen Investering van 42 miljoen levert extra jobs op in Hoegaarden Christian Hennuy

17 oktober 2019

17u37 3 Hoegaarden De Hoegaarden brouwerij breidt uit en is daarvoor op zoek naar een 30-tal nieuwe personeelsleden. De directe aanleiding is de opening van de nieuwe verpakkingslijn in januari 2020, een grote lokale investering van 42 miljoen euro. Om die personeelsleden te vinden organiseert AB InBev drie jobdagen. De eerste vindt plaats op zaterdag 19 oktober.

De groei in capaciteit heeft de brouwerij te danken aan de stijgende populariteit van het witbier wereldwijd. Om dit groeiende succes te ondersteunen, maakte AB InBev daarom in 2019 bekend dat het 42 miljoen euro investeert in de uitbreiding van de bottelarij in Altenaken.

