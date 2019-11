Brouwerij Loriersstraat één dag afgesloten Christian Hennuy

25 november 2019

10u09 2 Hoegaarden De Brouwerij Loriersstraat wordt op vrijdag 29 november voor één dag afgesloten voor verkeer, tenminste voor het stuk van aan de bocht tot aan het kruispunt met de Kauterhof –Gasthuisstraat- Stoopkensstraat.

Dit betekent dat het stuk parallel met de opengelegde Nermbeek afgesloten wordt, en dat al het verkeer dat van de gehuchten Nerm en Aalst komt die dag aangewezen is op de omleiding, rechtdoor aan de bocht van ‘Den Aa Kélder’ en ‘Egypte’, via de ruilverkavelingsweg tot halverwege de Kauterhof. De straat wordt slechts voor één dag afgesloten omdat er een verhuis gepland is ter hoogte van de toren Loriers. De verhuiswagen zal op de straat staan en die dus blokkeren.