Brouwerij Loriersstraat 2 dagen afgesloten Christian Hennuy

06 maart 2020

16u26 0

Op maandag 9 en dinsdag 10 maart komt een firma in opdracht van Fluvius een onderhoud uitvoeren aan het rioolstelsel in de Brouwerij Loriersstraat in Hoegaarden. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk.

Het stuk dat afgesloten wordt, is het gedeelte naast de opengelegde Schoorbroekbeek, van aan de bocht tot aan de oude brouwerij. Het verkeer dat vanuit Nerm komt, wordt omgeleid via de ruilverkavelingsweg, rechtdoor en bergop richting Kauterhof.