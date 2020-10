Brian Locking gaf nog een concert in Hoegaarden Christian Hennuy

08 oktober 2020

Brian "Licorice" Locking, de legendarische bassist van onder andere The Shadows is overleden. Dertien jaar geleden gaf hij nog een concert in Hoegaarden.

Jeugdhuis de Klup en The Lightnings organiseerden op 10 maart 2007 in de ondertussen verdwenen zaal de Cerkel een concert met The Lightnings en de originele bassist van The Shadows: Brian Locking. Bij The Lightnings waren ook twee Hoegaardiers, namelijk François Veeckmans en Manu Vangoidsenhoven. The Shadows waren de legendarische begeleidingsgroep van Cliff Richard.