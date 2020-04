Bouwwerf aan oud rusthuis nog steeds niet opnieuw opgestart Christian Hennuy

10 april 2020

12u02 0 Hoegaarden Er zit nog geen enkele beweging in het dossier van het oude rusthuis in Hoegaarden, hoewel er de jongste tijd wel wat beweging was op de werf. De aannemer kwam materiaal weghalen, en er werden afsluitingen geplaatst. Een jaar geleden waren de werken aan de sociale woningen nochtans hoopvol gestart, maar die werden in september 2019 stopgezet.

Sommige mensen dachten dat er weer gewerkt werd aan de bouw van de sociale woningen, maar dat waren maar enkele kleinigheden. Guy Dumst, voorzitter van sociale woningmaatschappij CNUZ: “De aannemer is gestopt met werken omdat de werken zijn vernietigd. Daarom is hij al zijn materialen op de bouw komen ophalen. We zijn op dit ogenblik in een proces met de aannemer gewikkeld, omdat hij compensatie wil voor het geleden verlies”.

“Bij de voorjaarsstormen was de omheining omgewaaid en wij hebben als CNUZ Heras-hekken geplaatst om de site behoorlijk af te sluiten. Wat het bouwdossier zelf betreft is er geen enkele beweging. Omdat er geen akkoord was met de buur moeten we het bouwdossier weer van vooraf aan starten. Wij wachten nu op verdere beslissingen van onze raad van bestuur hoe we dit dossier verder gaan aanpakken”, aldus Guy Dumst.

Lijdensweg

Op 7 maart 2008 kocht de CV Huisvesting Tienen het oude rusthuis Sint-Jozef van het OCMW aan de Tiensestraat in Hoegaarden voor een bedrag van 765.000 euro, met de bedoeling er sociale appartementen in te maken. Er werd beroep aangetekend tegen de bouwvergunningen van december 2009, van juni 2012 en van april 2014. Telkens gebeurden er aanpassingen aan het ontwerp. Eén persoon is blijven procederen, onder meer bij de Raad van Vergunningsbetwistingen die alle argumenten van het beroep in april 2017 verwierp, maar toch ging de buurman nog in cassatie bij de Raad van State. De Raad van State heeft dat beroep in april 2018 verworpen.

In april 2019 werden eindelijk de werken gestart, maar stopgezet in september 2019, omdat de advocaat van CNUZ de aannemer verkeerd over de verplichte aanvangsdatum van de werken had ingelicht, en zo de bouwvergunning verlopen was.

Het is dus nog altijd wachten op de 24 sociale woningen, namelijk 16 nieuwbouwappartementen en 8 appartementen in het voormalige hoofdgebouw van het oude rusthuis.