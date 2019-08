Bouwhistorisch onderzoek voor vierkantshoeve Vandermolen Christian Hennuy

21 augustus 2019

14u31 0

De gemeente heeft de aanvraag van Kris Vandermolen om gebouwen te slopen van de Houthandel Vandermolen aan de Stooopkensstraat in Hoegaarden goedgekeurd. Er moet evenwel tegemoet gekomen worden aan een advies van PORTIVA om eerst een bouwhistorisch onderzoek van het woonhuis te laten gebeuren. Dit omdat de woning die gesloopt wordt deel uitmaakte van een voormalige 18de eeuwse vierkantshoeve.

De aanvraag voor de sloop van gebouwen aan de Stoopkensstraat 113 behelst het vervangen van een verouderd gedeelte van de bestaande gebouwen tegen de straatkant namelijk een schuur met rondom luifels, de woning en het bureau, door de nieuwbouw van een opslagloods en van een winkel - toonzaal. De nieuwe winkel - toonzaal zal de huidige toonzaal op de hoek van de Tiensestraat en de Stoopkensstraat vervangen.

De woning die gesloopt wordt maakt deel uit van de 18de eeuwse voormalige vierkantshoeve Vandermolen. Volgens opzoeking in het geoportaal van Onroerend Erfgoed bleek dat de hoeve niet was opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Voorafgaand aan de aanvraag werd door het college van burgemeester en schepenen beslist, dat de gebouwen mochten gesloopt worden op voorwaarde dat de historische schouw behouden blijft als relict van het brouwerijverleden en er op de nieuwe gevel een paneel voorzien wordt met foto’s van de historische toestand. Tijdens de aanvraagprocedure werd door Tom Van de Sijpe, consulent bouwkundig erfgoed van PORTIVA gemeld dat de gebouwen toch zijn opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar door een foute adresbepaling van het agentschap Onroerend Erfgoed niet te vinden waren. Dit is inmiddels rechtgezet.

Omdat er vanuit gegaan werd dat het pand niet opgenomen was in de inventaris van bouwkundig erfgoed en omdat aanvrager Kris Vandermolen aanhaalt dat de renovatie van de gebouwen financieel niet haalbaar is en dat deze gebouwen geen nuttige indeling hebben voor de bedrijfsvoering, werd toegestemd in de sloop. Er werd wel ingestemd met de vraag van PORITVA om een bouwhistorisch onderzoek, van het gehele gebouw uit te laten voeren door de aanvrager alvorens de sloop uit te voeren. Zodoende gaat de belangrijke historische en bouwhistorische informatie niet verloren.

In 1958 kwam de Houthandel Vandermolen van uit Bost, naar de Stoopkensstraat in Hoegaarden. In 1973 ging aan de hoek van de Stoopkensstraat – Tiensestraat, op de terreinen van de voormalige boerderij ‘In Den Engel’, de doe-het-zelf toonzaal open, een honderdtal meter van het bedrijf verwijderd. Als de nieuwe gebouwen klaar zijn gaat die toonzaal tegen de vlakte en zijn er plannen voor een warenhuis OKAY. Ook voor deze locatie zou er belangstelling zijn voor archeologisch onderzoek.