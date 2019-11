Boris Cresens is nieuwe voorzitter voor Open VLD Christian Hennuy

22 november 2019

11u49 0 Hoegaarden Zoals bij alle andere afdelingen, werd er ook in Hoegaarden een nieuw open VLD bestuur samengesteld. De komende jaren zal Boris Cresens als nieuwe voorzitter de leiding nemen van de afdeling, in opvolging van Hans Van Stiphout.

Andere leden in het bestuur zijn Lucia Dotremont, Hans Van Stiphout, Gaston Hendrickx, Bert Winnen, Daniel Abts, en Herwig Princen. Bert Winnen, Herwig Princen en Boris Cresens zullen Hoegaarden vertegenwoordigen in het regiobestuur van Open VLD.

Boris Cresen (24j) was kandidaat bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voor Gewoon Wit, en was bij de recente parlementsverkiezingen 5de opvolger voor de Kamer bij Open VLD. Hij volgde Hans Van Stiphout, die zelf voorzitter was sinds september 2010, op. “Het is een eer om voorzitter te worden van onze afdeling. Graag wens ik vanuit Open VLD het project Gewoon Wit blijvend te ondersteunen om meer kiezers aan te trekken en in 2024 echt het verschil te kunnen maken”, aldus Boris Cresens