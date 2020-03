BOLOO-bal afgelast wegens coronavirus Christian Hennuy

04 maart 2020

16u28 0 Hoegaarden Het BOLOO-bal of kindercarnavalbal van de Gemeentelijke Basisschool, voorzien op vrijdag 6 maart in de sporthal van Hoegaarden, wordt afgelast wegens het coronavirus. Het grootouderfeest van de school wordt verschoven naar de maand april.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V): “We hebben vergaderd met het gemeentebestuur en we adviseren aan alle verenigingen na te denken of ze hun activiteiten van de maand maart niet kunnen verschuiven. We adviseren ook aan alle Hoegaardiers die tot risicogroepen behoren om weg te blijven van activiteiten.”

“We weten dat er geen paniek mag gezaaid worden en dat de noodzakelijke economische activiteiten kunnen doorgaan, dus zowel werk als school, tenzij de epidemie toeneemt. Het coronavirus zal zich zeker verspreiden, maar we moeten het zeker afremmen totdat de piek van de griepepidemie voorbij is”.