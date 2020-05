Bodemonderzoek voor oud containerpark Christian Hennuy

14 mei 2020

13u03 2 Hoegaarden Normaliter wordt in de loop van de maand mei nog een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door EcoWerf in het voormalig containerpark van Hoegaarden. Dit zal alleen gebeuren op het gedeelte van het containerpark dat effectief diende als containerpark, niet op het natuurgebied achteraan.

Het containerpark bestaat uit twee percelen, een groot gedeelte vooraan in woongebied en een klein deel achteraan. Dit laatste gedeelte maakt deel uit van een groot perceel in recreatiegebied. “Omwille van het feit dat Ecowerf stopt met het containerpark moet er een bodemonderzoek gebeuren. Er werd voorgesteld de milieuvergunning van EcoWerf niet over te nemen, maar te laten stopzetten, zodat de gemeente binnen twee jaar niet opnieuw een oriënterend bodemonderzoek dient uit te voeren, als wij de gronden eventueel willen verkopen. We hebben voorgesteld dat er alleen een bodemonderzoek zou gebeuren op de ruimte die als containerpark fungeerde, dus alleen op een klein stuk van het recreatiegebied. Dit recreatiegebied op de voormalige spoorwegzate gaat heel ver, tot aan de straat die de spoorwegzate verbindt met de Zavelkuilstraat. Dit gedeelte is in natuurbeheer door Natuurpunt. EcoWerf moet dit bodemonderzoek laten uitvoeren”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)

De gemeente zelf heeft de jongste jaren 13 bodemonderzoeken laten uitvoeren, waarvan de bibliotheek en het geboortebos de laatste waren. Alle resultaten waren gunstig.

Versnipperpark

Het containerpark van Hoegaarden sloot de deuren einde december vorig jaar, maar ging nog even open in de maand april om de Hoegaardiers toe te laten er hun grasmaaisel en tuinafval te brengen. “Er is een dossier rond een ‘versnipperpark’ voor vijf gemeenten samen. Wij hebben voorgesteld het huidige containerpark te gebruiken als voorlopige oplossing, maar door de coronacrisis ligt het dossier rond het versnipperpark stil. Waar het definitieve versnipperpark komt, is nog niet geweten”, besluit Taverniers.