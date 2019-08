Bodemonderzoek in Geboortebos Christian Hennuy

13 augustus 2019

Het Geboortebos dat werd aangeplant op een opgevulde zandkuil te Altenaken - Rommersom, langs de invalsweg naar de E40, behoort tot de historisch vervuilde locaties. Daarom zal de gemeente Hoegaarden een bodemonderzoek laten uitvoeren.

“Vroeger was er op die locatie een zandkuil. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de E40 autosnelweg, maar werd daarna weer opgevuld. De zandkuil werd in twee gesneden door de invalsweg, en aan één kant werd het geboortebos aangeplant. Aan de andere kant is er nog de kuil, waar er ooit moto’s in crosten en zelfs een filmopname gebeurde. Het is niet zeker dat er vervuiling is, maar we hebben de plicht, door de historische activiteit, om voor 2021 een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren op deze grond. Let wel, ook de tennisvelden en hockeyterreinen werden aangelegd op een voormalige zandkuil, die gebruikt werd als stort eveneens in Rommersom. Maar op die plaats gebeurden al onderzoeken, en alles is in orde”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). Interleuven zal dit onderzoek laten uitvoeren door Rimeco NV, voor een bedrag van 12.595 euro.

In Rommersom werden van sinds 1921 de zandgroeven uitgebaat, en werden later een stort. In 1971 werd beslist dat de zandgroeve in Rommersom opgevuld zou worden en genivelleerd door de firma Sogetra. Nog in 1971 had de Hoegaardse Commissie voor Natuurbescherming en studie, een voorstel klaar om het braakliggend terrein in de buurt van Rommersom beplanten. Dit terrein was vroeger een zandgroeve en werd daarna gebruikt als gemeentelijk stort. Ooit werd al eens voorgesteld daar een industriezone van 2 of 3 ha in te richten, maar het vorige bestuur had een aanbod van een firma in die zin verworpen. Nu werd voorgesteld er een groene zone van te maken. Het moest dienen als groen scherm tegen de E5, de latere E40. In 1988 werd beslist een bosplantactie te organiseren op het terrein, geplant door leerlingen van de Hoegaardse scholen. Dit werd het Geboortebos.