Bodem voormalig containerpark niet vervuild Christian Hennuy

02 oktober 2020

11u02 0 Hoegaarden Het oriënterend bodemonderzoek van het voormalige containerpark in Hoegaarden is afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat er geen bedreiging is voor het milieu.

Het containerpark werd eind 2019 gesloten, maar ging tijdens de lockdown nog even open, echter alleen voor groen en tuinafval. Maar nu is het definitief dicht. “Het oriënterend onderzoek geeft aan dat alles in orde is. Voorlopig moet er geen verder onderzoek naar asbest gedaan worden. Wel gaan we de plaats waar het klein gevaarlijk afval was opgeslagen voor de zekerheid nog eens onderzoeken. De vergunning van EcoWerf is stopgezet en er moet een andere bestemming komen. Het zou tijdelijk als versnipperpark kunnen dienstdoen, maar Ecowerf zal voor dit versnipperpark een meer centrale ligging willen in de regio. Daarom kan het hier maar tijdelijk”, weet burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).

Met dit bodemonderzoek werd een reeks van veertien bodemonderzoeken in Hoegaarden afgesloten, waaronder de gemeentelijke bibliotheek en het geboortebos in Rommersom. Alle resultaten waren gunstig, nergens werd vervuiling vastgesteld.