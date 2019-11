Blue Monday fuif voor Bram’s Foundation Christian Hennuy

28 november 2019

18u20 0 Hoegaarden Op zaterdag 30 november is er een Blue Monday fuif in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden. De opbrengst gaat dit jaar naar Bram’s Foundation.

Bram ’s foundation is een initiatief van ouders die hun kind hebben verloren aan zelfdoding. Ze willen hiermee de aandacht vragen voor jongeren met depressieve klachten en ervoor zorgen dat ze weer geïntegreerd worden in de maatschappij. Bram ’s foundation heeft als doel jongeren met of zonder depressieve klachten in beweging te brengen door hen te informeren, inspireren, motiveren en te ondersteunen.

De tweede editie van Blue Monday in ’t Paenhuys wordt een nacht lang feest op muziek van de eighties. Kaarten voor de fuif zijn te verkrijgen tegen 5 euro, bij Brem, Den Venetiaen en het Nieuwhuys. Wie wil kan uiteraard ook steunen via de rekening: BE78 7340 4631 5586

Voor vragen over zelfmoord kan men steeds terecht op het nummer 1813